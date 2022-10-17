سيلينا غوميز وهايلي بيبر تجتمعان

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حقيقة الخلاف

سيلينا غوميز وهايلي بيبر، اجتمعت النجمتان معًا بعد سنوات من الحديث عن توتر العلاقة بينهما والحرب الإلكترونية التي لم تهدأ بين جمهور النجمتين، بسبب الاتهامات الموجهة إلى هايلي حول خطف جاستين بيبر من سيلينا غوميز، قبل أن تجتمع هايلي بسيلينا لتؤكدان هدوء الأجواء بينهما.وجاء ذلك خلال حفل متحف الأكاديمية السنوي الذي أقيم في لوس أنجلوس، والذي أثبت أن علاقة سيلينا غوميز وهايلي بيبر ليست متوترة مثلما يعتقد جمهور النجمتين، وبدت النجمتان على علاقة جيدة ببعضهما.وتداولت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير صورة تجمع هايلي بيبر بـ سيلينا جوميز، وهو ما جعلهما تتصدران محركات البحث على جوجل.وتباينت ردود فعل الجمهور على الصورة واللقاء، فمنهم من عبر عن صدمته من المفاجأة، خاصة بعد سنوات من الاتهامات المتكررة لهايلي بيبر بخطف جاستين بيبر من سيلينا غوميز، بينما عبر آخرون عن سعادتهم بحسم النجمتين بشكل واضح حقيقة وجود قطيعة وخلافات بينهما. وظهرت هايلي بيبر وسيلينا غوميز في الصور المتداولة وهما تتبادلان المزاح تأكيدًا على تصفية الأجواء بينهما تمامًا، وظهرت سيلينا جوميز وهي تمسك بهايلي بيبر أثناء التقاط الصور.وفي وقت سابق، تحدثت هايلي بيبر، عن حقيقة أزمتها معها، مؤكدة أنها لم تكن لتواعد جاستين بيبر أبدًا إذا كان لا يزال على علاقة أخرى، وقالت حول وصفها بـ”مدمرة المنزل”: “ليس من شخصيتي العبث بعلاقة شخص ما، لن أفعل ذلك أبدًا، لقد نشأت أفضل من ذلك.. أستطيع أن أقول لم أكن معه أبدًا عندما كان على علاقة مع أي شخص، هذه هي نهاية الأمر، وكنت على علاقة به منذ أن كان عمري 18 عامًا”. كما أكدت هايلي بيبر أنها تحترم سيلينا غوميز ولا يوجد أي مشاكل في علاقتها معها أو وجود أمر شخصي بينهما. وصرحت بأنها غير مرتاحة بسبب مناقشة هذا الأمر علنًا لأنها لا تريد التحدث باسم زوجها أو سيلينا غوميز، وقالت عن الأخيرة: “لا أحد منا مدين لأحد بأي شيء سوى الاحترام، أحترمها كثيرًا، وأعتقد أنه لا توجد توقيعات بيننا.. أنا أحترمها”. كما أكدت حينها أنها تتواصل مع سيلينا غوميز في السنوات الأخيرة ولا توجد أي مشكلات بينهما.