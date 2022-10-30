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نقابة المهن التمثيلية تنفي

شائعة الموت تطارد عادل إمام مجددًا

2022-10-30 الساعة 7:56
شائعة الموت تطارد عادل إمام مجددًا
المواطن - متابعة

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عادت شائعة وفاة النجم المصري عادل إمام من جديد، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أنباء كاذبة

ونفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الأنباء التي تزعم وفاة عادل إمام، مؤكدًا أنها كاذبة.

كما أكد الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لموقع “مصراوي” أن الخبر شائعة والزعيم عادل إمام بخير وصحة.

إصابة بـ ألزهايمر

وفي وقت سابق، تم الحديث عن تدهور صحة عادل إمام وإصابته بألزهايمر، ليرد شقيقه المنتج عصام إمام، مؤكدًا أن الزعيم بصحة جيدة ولا صحة بشأن حالته.

صورة لـ عادل إمام

وبعدها شارك الفنان عمر مصطفى متولي صورة تجمعه بخاله عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “ربنا يخليك لينا”.

رد عادل إمام

كما علق الفنان عادل إمام على هذه الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض ألزهايمر، في أول تسجيل صوتي له ونُشر عبر الحساب الخاص لـ “et بالعربي” على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وقال عادل إمام: “أنا تمام الحمد لله، كويس الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس، أرد على إيه؟، كذا مرة اتقالت الحكاية دي وأنا مبردش على الحاجات دي، مع أولادي وأحفادي، مبسوط يعني الحمد لله”.

وأعرب جمهور عادل إمام من مصر والعالم العربي حينها عن تمنياته له بدوام الصحة والعافية، وأن يعود ليمتعهم بأعماله التي عشقها محبوه كبارًا وصغارًا.

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