شاعرة عراقية تروي قصة عشقها للسعودية

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الشاعرة العراقية "روشان البدري" تتحدث لياهلا عن أول زيارة لها للمملكة وقصة القصيدة التي كتبتها في حُب السعودية @Roshanalbadri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aYubmwdXk2— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2022
الشاعرة العراقية "روشان البدري" تلقي أبيات شعر في حُب المملكة @Roshanalbadri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p3o1a81Zcz— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2022