شاعرة عراقية تروي قصة عشقها للسعودية

الشاعرة العراقية "روشان البدري" تتحدث لياهلا عن أول زيارة لها للمملكة وقصة القصيدة التي كتبتها في حُب السعودية @Roshanalbadri@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aYubmwdXk2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 13, 2022

لامست الجمهور السعودي

تحدثت الشاعرة العراقية روشان البدري عن أول زيارة لها للمملكة وقصة القصيدة التي كتبتها في حُب السعودية.وقالت روشان البدري في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، إنها تمكث في الرياض منذ 10 أيام وتتمنى زيارة الأماكن الجميلة في الرياض، التي سمعت عنها في العراق. وأضافت الشاعرة العراقية عن القصيدة التي كتبتها في حُب السعودية، وتتحدث عن رؤيتها للسعودية 2030 ، مؤكدة أنها نابعة من قلبها ولامست الجمهور السعودي.