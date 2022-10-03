شاموسكا يفوز على الهلال للمرة الأولى

نجح مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، في تحقيق فوزه الأول ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد عدة سنوات من التدريب في الملاعب السعودية.
شاموسكا ينتصر:
ولعب الهلال ضد التعاونبالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف.
وسبق أن درب شاموسكافريقي الفيصلي والشباب، وخاض 10 مباريات ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلا أنه لم يحقق الفوز، وخسر 6 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، وسجل 18 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز مع شاموسكا، حيث نجح في تجنب الخسارة خلال أول 5 جولات من دوري روشن السعودي هذا الموسم.
التعاون يستعد للوحدة:
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.