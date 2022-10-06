شاموسكا يقود التعاون لتحقيق رقم قياسي

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا مع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
التعاون يتألق مع شاموسكا
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن التعاونبقيادة شاموسكا حصد 11 نقطة في أول 5 جولات، وهي أعلى حصيلة له من النقاط خلال الجولات الخمس الأولى بدوري المحترفين.
وكان نادي التعاون قد تعاقد مع شاموسكافي بداية هذا الموسم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، نظرًا لخبراته في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الفيصلي والشباب، كما قاد الهلال لفترة مؤقتة.
التعاون ضد الوحدة
ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الوحدة، اليوم الخميس عند الساعة 6:30 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.