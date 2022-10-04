شاهد في أسبوع يقدم الفيلم الكوميدي “واحد تاني” 

في خطوة تهدف لمنح المشاهدين جرعة مضاعفة من الترفيه، أعلنت منصة “شاهد” عن إطلاق ستةٍ من أقوى وأبرز الأعمال الحصرية على باقة VIP خلال ستة أيام تحت شعار “شاهد في أسبوع” الذي يمتد من 4 ولغاية 9 أكتوبر. في موازاة ذلك، أطلقت “شاهد” عرضاً خاصاً، يسري فقط خلال هذا الأسبوع، يتيح الحصول على 3 أشهر اشتراك في “شاهد” لقاء رسوم شهر واحد. عرض أعمال حصرية في هذا السياق، وفي 6 أكتوبر يتواصل عرض الأعمال الحصرية ضمن “شاهد في أسبوع” مع الفيلم الكوميدي “واحد تاني”، بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نسرين أمين، نور إيهاب، عمرو عبدالجليل، وآخرين.. تأليف محمد شاكر خضير، وإخراج محمد دبور. تدور أحداث العمل حول الشاب الأكاديمي الموهوب مصطفى الذي يعمل كأخصائي اجتماعي في تأهيل السجناء ضمن مصلحة السجون، ولاحقاً يجد نفسه غارقاً في الروتين مما يفقده الشغف للعمل. يقرر مصطفى إجراء عملية يُفترض أن تعيد إليه الحماسة للعمل والحياة، وتخرجه من حالة الكآبة، غير أن الآثار الجانبية غير المتوقعة تؤدي إلى نتيجةٍ تكاد تكون كارثية! يعرض الفيلم العربي “واحد تاني” حصرياً على باقة VIP من “شاهد” تحت شعار “شاهد في أسبوع” في 6 أكتوبر.