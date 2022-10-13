شاهد.. قاطرات كهربائية للطواف والسعي

مواصفات القاطرة الكهربائية

لكبار السن وذوي الإعاقة.. استحداث قاطرة كهربائية للطواف والسعي بالمسجد الحرام (صور) https://t.co/Dic89H6ByV عبر @akhbaar24 pic.twitter.com/5vKrHWkusx — أخبار (@HS82_news) October 12, 2022

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، استحداث قاطرات كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.يبلغ طول القاطرة الكهربائية 298 سم، وعرض 100 سم، متوافقة مع معايير السلامة العالمية، وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا. صممت خصيصًا للعمل بكفاءة داخل الحرم المكي آخذا بعين الاعتبار جودة الصناعة وأحدث معايير الأمان والحماية. زوُدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم. تتميز القاطرة بتحمل 7 ركاب دون السائق، مع إمكانية ربط العربة بقاطرة أخرى لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 12 راكب. تحتوي مؤخرة القاطرة على مساحة تخزينية لاستيعاب أمتعة الركاب. وتداول مقطع فيديو يوضح سهولة استخدامها بداخل الحرم المكي.