شاهد.. قاطرات كهربائية للطواف والسعي

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لكبار السن وذوي الإعاقة.. استحداث قاطرة كهربائية للطواف والسعي بالمسجد الحرام (صور) https://t.co/Dic89H6ByV عبر @akhbaar24 pic.twitter.com/5vKrHWkusx— أخبار (@HS82_news) October 12, 2022