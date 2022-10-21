شباب يبدعون في تقديم الوصلة السعودية

نشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فيديو وثق مجموعة من الشباب يأدون الوصلة السعودية وسط أجواء مبهجة من الحماسة.

الوصلة السعودية حاضرة بفن وأصالة ضمن فقرات #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🇸🇦😍 pic.twitter.com/wkGX0ovMif — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 21, 2022

كما وثق مقطع فيديو آخر، الألعاب النارية وهي تضيء سماء العاصمة الرياض في حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض 2022. الذي انطلق الليلة.

ألعاب نارية فوق الخيال تضيء سماء الرياض في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🤩🎇 pic.twitter.com/xc5UJyjmCm — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 21, 2022

وقدم سيرك دو سوليه عرضًا عالميًّا مبهرًا، خلال حفل افتتاح موسم الرياض 2022، حيث نشر حساب موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورًا من العرض العالمي وسط أجواء مبهجة.

أجواء من الحماس عاشها الحضور مع استعراضات فوق الخيال من سيرك دو سوليه العالمي في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🤩🎪 pic.twitter.com/GQFzOWuvk5 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 21, 2022

لوحات استعراضية:

كما شهد حفل افتتاح موسم الرياض، لوحات استعراضية فوق الخيال، شكلتها الألعاب النارية وطائرات الدرونز، كما رسمت الألعاب النارية في أجواء العاصمة صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتبهر الزوار الذين تعالت صيحاتهم مع بداية الفعاليات.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022، الليلة تحت شعار “فوق الخيال”، وصاحب انطلاقَة فعاليات الموسم الليلة، ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض عرضًا فنيًّا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.