شبيه لـ عبدالمجيد عبدالله في حفله بالبحرين

شبيه عبدالمجيد عبدالله في حفلته بالبحرين 😅!pic.twitter.com/93nOR0DVtH — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 16, 2022

صدمة واندهاش

شقيق الفنان

تداول مغردون مقطع فيديو لأحد الحضور بحفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي أقيم في البحرين أمس السبت، حيث ظهر وكأنه يشبهه بشكل لافت.وقال ملتقط الفيديو: “الصدمة يوم شفت عبدالمجيد مع الجماهير”، وعلى إثره عبر المغردون عن صدمتهم واندهاشهم من الشبه بينه وبين عبدالمجيد عبدالله. وذكر أحد المغردين: “الشبه يخوف”، وأضاف آخر: “مسوي نسخ احتياطي”.فيما قال آخرون: إن هذا الرجل هو شقيق الفنان عبدالمجيد عبدالله الذي يدعى إبراهيم. وأحيا عبدالمجيد عبدالله، أمس السبت، حفلًا مميزًا على مسرح الدانة بالبحرين، حيث تفاعل الجمهور مع أغانيه الشهيرة.