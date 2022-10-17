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المغردون عبروا عن اندهاشهم

شبيه لـ عبدالمجيد عبدالله في حفله بالبحرين

2022-10-17 الساعة 12:11
شبيه لـ عبدالمجيد عبدالله في حفله بالبحرين
المواطن - الرياض

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تداول مغردون مقطع فيديو لأحد الحضور بحفل الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي أقيم في البحرين أمس السبت، حيث ظهر وكأنه يشبهه بشكل لافت.

صدمة واندهاش

وقال ملتقط الفيديو: “الصدمة يوم شفت عبدالمجيد مع الجماهير”، وعلى إثره عبر المغردون عن صدمتهم واندهاشهم من الشبه بينه وبين عبدالمجيد عبدالله. وذكر أحد المغردين: “الشبه يخوف”، وأضاف آخر: “مسوي نسخ احتياطي”.

شقيق الفنان

فيما قال آخرون: إن هذا الرجل هو شقيق الفنان عبدالمجيد عبدالله الذي يدعى إبراهيم. وأحيا عبدالمجيد عبدالله، أمس السبت، حفلًا مميزًا على مسرح الدانة بالبحرين، حيث تفاعل الجمهور مع أغانيه الشهيرة.
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