شخص يدهس آخر عمدًا ويلوذ بالفرار

شكوك حول الدهس

تهاوش

حقيقة المقطع

وثق مقطع فيديو متداول عملية دهس متعمدة في أحد المناطق داخل المملكة بحسب المعلومات التي نشرها موثقو المقطع.ويظهر في المقطع أحد الأشخاص وهو يقف في موقع إنشاءات ويتفاجأ بسيارة مسرعة تدهسه عن عمد وتلوذ بالفرار بعد سقوطه على الأرض.ولفت المشهد أنظار العديد من المغردين الذين شككوا في مصداقية الموقف حيث كان يمكن للشخص المصدوم تفادي المركبة لكنه لم يفعل. كما أن وجود شخص يصور الحادث بهذه الطريقة دون أن يتدخل لإسعاف المصاب أيضًا يثير الشكوك.وأشار بعض المتابعين إلى حقيقة المقطع مؤكدين أن وجود هاتف الشخص على الأرض ونظاراته الشمسية يدل على وجود مشادة بين الشخصين قبل وقوع الحادث.وقال أحد المغردين إن الحادث قد وقع قبل أسبوع وتم العثور على صاحب المركبة دون أن يفصح عن المكان الذي وقع فيه الحادث.