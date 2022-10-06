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يسبب الفشل الكلوي

شراب سعال يقتل عشرات الأطفال بغامبيا

2022-10-06 الساعة 1:12
شراب سعال يقتل عشرات الأطفال بغامبيا
المواطن - متابعة

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تنتظر الهند معلومات من منظمة الصحة العالمية بشأن شراب للسعال يرتبط بوفاة 66 طفلاً في غامبيا بسبب دواء تقول المنظمة إنه ربما يسبب الفشل الكلوي.

أدلة: 

وقد صرحت وزارة الصحة الهندية على لسان مسؤوليها بأن الهند تنتظر أدلة من منظمة الصحة العالمية على وجود صلة بين الدواء ووفاة الأطفال، حيث يمثل مقتل 66 طفلًا ضربة مؤثرة لصورة الهند بوصفها “صيدلية العالم”، التي توفر الأدوية لجميع القارات، وبخاصة إفريقيا. وقال أحد موظفي وزارة الصحة، لم يرغب في الكشف عن هويته، إنه “تم اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة في هذا الشأن، بمجرد تلقي المعلومات من منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء المعطيات المتوفرة حتى الآن”.

الصحة العالمية: 

من جانبه صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحفيين يوم أمس الأربعاء، 5 أكتوبر، بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحقق في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة مع منظم الأدوية الهندي وشركة “ميدن فارماسيوتيكالز” Maiden Pharmaceuticals المصنعة لشراب السعال ومقرها نيودلهي. وقال المصدر إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أبلغت المراقب العام للأدوية في الهند بالوفيات أواخر الشهر الماضي، وبعد ذلك بدأت الهيئة التنظيمية تحقيقًا مع سلطات الولاية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتابعت منظمة الصحة العالمية إن التحاليل المختبرية لشراب السعال أكدت وجود كميات “غير مقبولة” من مادة الداي إيثيلين غلايكولglycol Diethylene والإيثيلين غلايكول Ethylene glycol، والتي يمكن أن تكون سامة، وتؤدي إلى إصابة الكلى الحادة.
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