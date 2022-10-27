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بعضهم لا يعيشون بمكان ثابت

شرط السكن يحرم مواطنين من دعم الضمان

2022-10-27 الساعة 10:30
شرط السكن يحرم مواطنين من دعم الضمان
المواطن - الرياض

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب تقديم ما يثبت السكن في العقار للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وعند عدم وجود صك ملكية فيمكن إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المستفيد أو أي مستند يثبت الإقامة في المسكن.

شرط صعب:

ورأى مواطنون في تعليقات رصدتها “المواطن” على حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة، أن هذا الشرط لا يناسب بعضهم لأن مستحقي الدعم ليس لديهم سكن ثابت أو مستقر، مطالبين بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلًا على من لديهم أوضاع معيشية صعبة.

وقالوا إن البعض منهم محروم من دعم الضمان لعدم القدرة على السكن بشكل ثابت في عقار، حيث يتنقل بعضهم للعيش لدى بعض الأقارب أو يستأجرون الشقق لمدة شهور فقط وليس بشكل ثابت.

الضمان السابق:

وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت أنه يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد، وسيتم إدراجهم ضمن دورة دراسة الأهلية بعد انتهاء فترة التمديد المحددة للتسجيل، كما أن التسجيل لن يؤثر على استحقاقهم في الضمان (السابق).

 

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