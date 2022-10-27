شرط السكن يحرم مواطنين من دعم الضمان

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب تقديم ما يثبت السكن في العقار للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وعند عدم وجود صك ملكية فيمكن إرفاق فاتورة الكهرباء باسم المستفيد أو أي مستند يثبت الإقامة في المسكن.
ورأى مواطنون في تعليقات رصدتها “المواطن” على حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة، أن هذا الشرط لا يناسب بعضهم لأن مستحقي الدعم ليس لديهم سكن ثابت أو مستقر، مطالبين بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلًا على من لديهم أوضاع معيشية صعبة.
وقالوا إن البعض منهم محروم من دعم الضمان لعدم القدرة على السكن بشكل ثابت في عقار، حيث يتنقل بعضهم للعيش لدى بعض الأقارب أو يستأجرون الشقق لمدة شهور فقط وليس بشكل ثابت.
وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت أنه يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد، وسيتم إدراجهم ضمن دورة دراسة الأهلية بعد انتهاء فترة التمديد المحددة للتسجيل، كما أن التسجيل لن يؤثر على استحقاقهم في الضمان (السابق).
سامي مبارك الدوسري
اناء على سبيل المثال انقطع حساب المواطن علي من سنتين وقالو لي حدث عشان يرجع لك وجيت احدث البيانات علاااساس اني افكره نفس اتحديث القديم ولكن تفاجت أنهم يبغون إثبات سكن قلتهم اناء ساكن مع اهلي ابوي متوفي قالو مانقدر نفيدك جب عقد ايجار لاحول ولا قوة من وين اجيب عقد ايجار تلفوني اكذب عليكم اني ساكن في ايجار وانا مع والدتي الله يطول بعمره وعمر كل مسلم كيف كيذ ا وامي على الله وعلى الضمان اخاف أقطع رزقه من حساب المواطن والضمان الاجتماعي كيذ ظلم عليه وعلى نفسي ….
الله يزين الحال بناء ولكم جميعا