شرط جزائي يُقرب هالاند من مغادرة السيتي

كشفت رفاييلا بيمنتا وكيلة اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبتها في تجديد السيتي عقد اللاعب النرويجي خلال الفترة المقبلة.

النجم النرويجي صاحب الـ21 سنة كان انضم لصفوف مان سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني صيف العام الحالي.

ويملك لاعب مانشستر سيتي شرطًا جزائيًّا في عقده قدره 200 مليون يورو قد يسمح له بالرحيل عن صفوف السيتي بداية من عام 2024، لكن للأندية الأوروبية وليس للأندية الإنجليزية.

عقد هالاند

وقالت رفاييلا: “لا أستطيع التعليق على وجود بند سري في عقد هالاند يسمح برحيله، إنه حقًّا لاعب ذو جودة عالية. والده هو السر”.

وتابعت: “أتمنى أن يطلب مسئولو مانشستر سيتي تجديد عقد هالاند مع الفريق، إذا كانوا يريدون المناقشة اليوم، سنكون سعداء، لما لا؟ دائما مستعدون”.

يذكر أن صحيفة The Atheltic البريطانية كانت قالت إن برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سيتنافسان على ضم النجم النرويجي في حال وافق مانشستر سيتي على دفع قيمة الشرط الجزائي.

سجل المهاجم النرويجي حتى الآن مع مانشستر سيتي 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي.