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ثاني أكبر المساهمين

شركة سعودية في منصة تويتر خطوة ذكية وإيجابية

2022-10-29 الساعة 10:46
شركة سعودية في منصة تويتر خطوة ذكية وإيجابية
المواطن - الرياض

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أكد الخبير التقني ومشرف مجتمع جوجل، عبدالعزيز الحمادي، أن وجود شركة سعودية في منصة تويتر خطوة ذكية وإيجابية، فيما جاء ذلك بعد إعلان الأمير الوليد بن طلال، إنهاء تحويل حصته وحصة شركة المملكة القابضة، في أسهم تويتر الحالية بقيمة 7 مليارات ريال أو 1.89 مليار دولار إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد إيلون ماسك.

ثاني أكبر المساهمين

وأصبحت شركة المملكة القابضة ثاني أكبر المساهمين في تويتر بعد إيلون ماسك، وأضاف الخبير التقني، لقناة الإخبارية، إن وجود مستثمر سعودي في تلك المنصة الشهيرة التي تتتمتع بشعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي أمر جيد.

وتابع: من المتوقع أن تؤثر تويتر بشكل إيجابي على المملكة القابضة، بالإضافة إلى أن وجود شركة سعودية داخل هذه الشبكة العالمية يمكنه أن يؤثر بشكل كبير على صناعة القرار العالمي السياسي أيضًا كونها المنصة الأكثر شعبية عالميًا.

أهمية تويتر

وبعد إعلان ماسك نيته شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أعرب رئيس شركة المملكة القابضة عن ثقته في دفع وتعظيم ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بالصديق الجديد.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة نشرها في مايو الماضي، إنه سيحتفظ بحصته البالغة نحو 1.9 مليار دولار في تويتر وينضم لرحلة تويتر المثيرة.

أتى إعلان الأمير الوليد بن طلال، بعد أن خرجت أخيراً صفقة تويتر إلى النور عقب مخاض طويل وعسير، حيث تم إتمام الصفقة ليحقق ماسك حلمه بالاستحواذ على تويتر وتحويلها إلى منصة تدعم حرية التعبير حسب قوله، معلناً أن الطائر بات حراً.

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