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ستغرم 778 مليون دولار أمريكي

شركة فرنسية تقر بدعمها لتنظيم داعش 

2022-10-19 الساعة 1:34
شركة فرنسية تقر بدعمها لتنظيم داعش 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أقرت شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بأنها مذنبة بشأن دعمها لجماعة داعش التي صنفتها المؤسسات الدولية والعالمية على أنها إرهابية، وعلى ذلك تم تغريمها 778 مليون دولار أمريكي. وجاء ذلك في محكمة بروكلين الفيدرالية، وقد وافقت الشركة التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة هولسيم Holcim المدرجة في سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب. وقال المدعون الأمريكيون إن لافارج دفعت لداعش وجبهة النصرة ما يعادل 5.92 مليون دولار تقريبًا، كما تواجه الشركة أيضًا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في باريس لإبقائها مصنعًا يعمل في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011. شركة فرنسية تقر بدعمها لتنظيم داعش  (4) وقال مدعون أمريكيون إن لافارج أخلت مصنع الأسمنت في نهاية المطاف في سبتمبر 2014، وقال ممثلو الادعاء إن داعش استحوذت في ذلك الوقت على ما تبقى من المصنع وباعته بما يعادل 3.21 مليون دولار. وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، إن تصرفات الشركة تعكس جرائم الشركات التي وصلت إلى مستوى منخفض جديد ومكان مظلم للغاية، مضيفة: التعامل مع الإرهابيين لا يمكن أن يكون أمرًا معتادًا. واعترفت الشركة المصنعة للأسمنت في وقت سابق بعد تحقيق داخلي بأن فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية العاملين في المصنع، لكنها نفت اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وقالت رئيسة الشركة في الفترة بين أغسطس 2013 حتى نوفمبر 2014، ماجالي أندرسون: وافق المديرون التنفيذيون السابقون للشركة عن قصد وبرضاء تام على المشاركة في مؤامرة لدفع أموال لصالح مجموعات مسلحة مختلفة في سوريا. وتابعت: تم فصل الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك عن الشركة منذ عام 2017. وقالت السلطات الفرنسية إنها ألقت القبض على بعض المسؤولين التنفيذيين المتورطين لكنها لم تذكر أسماء، وتشير سجلات المحكمة إلى ستة مديرين تنفيذيين في لافارج لم يتم الكشف عن أسمائهم. وأوقفت البورصة السويسرية التداول على أسهم هولسيم Holcim قبل الأخبار. شركة فرنسية تقر بدعمها لتنظيم داعش  (4)
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