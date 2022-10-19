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طالبوا وزارة الموارد البشرية بإعادة النظر

شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور

2022-10-19 الساعة 1:41
شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - الرياض

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أبدى عدد من المواطنين استياءهم من شروط إثبات الاستقلالية للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وتفاعل عدد من المغردين عبر وسم “الضمان الاجتماعي المطور”، مطالبين وزارة الموارد البشرية بإعادة النظر في شروط الاستقلالية.

كيف يستقل المحتاج والمريض؟

وغرد الشاعر سعد الجميلي بقوله: “إثبات الاستقلالية فيه ظلم للأشخاص الذين عندهم تقارير بأمراض تمنعهم عن العمل والمطلقات والأرامل فكيف بالله يستقلون براتب ضماني 1000 ريال!! والمريض لا يستطيع أن يستقل لحاله خوفًا على صحته #الضمان_الاجتماعي_المطور “.   وغرد ياسر الهلالي بقوله: “إلا الآن ما دخل مخي كيف يطلبون في الضمان المطور إثبات استقلالية من الأرامل والمطلقات بدون تابعين بالأخص كبار السن وغيرهم! أغلبهم مستفيدين من الضمان القديم! هذي الفئة هم الاكثر حاجة لـ #الضمان_الاجتماعي_المطور أتمنى صدور قرار في أسرع وقت لحل الإشكال!”.

شروط الاستقلالية فيها ظلم

وقال صاحب حساب “يا الله النسيان”: “شرط الاستقلالية فيه ظلم شديد للأيتام، كبار السن، مطلقة بدون أطفال من وين يثبتون استقلالية؟ يتيمة تجاوزت 40 سنة كيف تبغاهم يثبتون استقلاليتهم؟ اتقوا الله من دعوة تجيكم أنتم في غنى عنها مستحيل ولاة الأمر يرضون بالكلام هذا جات على الأشد حاجة؟ #الضمان_الاجتماعي_المطور “.

شكوى المطلقات والأرامل

وقالت سجـى: “نحن المطلقات والأرامل بدون أطفال حرمتونا من حقنا بالضمان الاجتماعي اللي هو حق أساسي لنا وتعبنا نتكلم ونطالب ولا حياة لمن تنادي لذلك راح نرفع شكوى للديوان الملكي يشوفون لنا حل لأنها ما هي حالة هذي، هذا ظلم بحقنا”.  

 تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
  1.  الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. إنشاء حساب جديد
  3. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور
  4. تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة
  5. التأكيد على البيانات المدخلة
  6. تم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب

شروط التقديم

– أن يكون المواطن سعودي الجنسية. – يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل السعودية. – ألا يقل دخله عن الحد الأدنى للدخل الذي حدده نظام الضمان. – ضرورة عدم امتلاكه أي أملاك أو ثروة ما. – يجب أن يكون مستوفيًا لكافة شروط التعليم والصحة والتأهيل الاجتماعي. – يجب ألا يشترك المستفيد بأكثر من أسرة.
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