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جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العمومية التي كانت تبحث ملف استضافة تروجينا لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.
فيديو | #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكشف عن شعار دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية 2025 والتي ستستضيفها الرياض#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/cWwdNorH3g— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022