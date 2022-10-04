فيديو | #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكشف عن شعار دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية 2025 والتي ستستضيفها الرياض#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/cWwdNorH3g — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 4, 2022

فوز ملف تروجينا

ريادة المملكة

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عن شعار دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية لعام 2025 والتي ستستضيفها الرياض.جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العمومية التي كانت تبحث ملف استضافة تروجينا لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ 41. وكانت فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية انطلقت نسختها الأولى في اليابان عام 1986، وتعد الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية.وبمنح تروجينا حق استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، تصبح المملكة أول دول غرب قارة آسيا تنظم هذه الدورة، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقاً على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.