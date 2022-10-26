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شعبية بايدن تتراجع لـ 40 بالمائة

2022-10-26 الساعة 9:33
شعبية بايدن تتراجع لـ 40 بالمائة
المواطن - متابعة

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تراجعت نسبة التأييد للأداء الوظيفي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 40 في المائة في استطلاع جديد أجرته مؤسسة جالوب.

لا تزال تزيد عن الحد الأدنى

ووفقا للمؤسسة، يمثل هذا الرقم انخفاضا من نسبة الـ44 في المائة المسجلة في أغسطس، لكنها لا تزال تزيد عن الحد الأدنى المسجل خلال فترته وهو 38 في المائة في يوليو.

وكانت نسبة الموافقة على بايدن تراوحت في جميع الأشهر الأخرى في 2022 بين 40 في المائة و42 في المائة.

عدم موافقة 56 في المائة

ووفقا للاستطلاع الأخير الذي أجري في وقت سابق من هذا الشهر عدم موافقة 56 في المائة من الأمريكيين على أداء بايدن.

واستمرت معدلات شعبيته في الاختلاف بشكل صارخ حسب الحزب السياسي مع تأييد 85 في المائة من الديمقراطيين و4 في المائة فقط من الجمهوريين.

أعلى قليلا من متوسط

ووافق 39 في المائة من المستقلين السياسيين على الأداء الوظيفي لبايدن، وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط نسبة الموافقة البالغة 36 في المائة بين المستقلين من يناير إلى سبتمبر.

ولا تزال تقييمات الأمريكيين للأداء الوظيفي لبايدن كرئيس سلبية أكثر من كونها إيجابية كما هو الحال منذ أكثر من عام الآن.

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