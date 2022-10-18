شقق الإيجار أفضل أم التمليك؟

رأى مواطنون أن شقق التمليك أفضل من الإيجار ولو كانت بسعر أعلى، ولكنها أسلم وضمان أكبر للمستقبل والأبناء، فيما رأى آخرون أن التمليك يضع المواطن تحت رحمة البنوك والمطورين العقاريين ويجبرهم على الالتزام بأقساط كبيرة لسنوات طويلة. وطرح الأكاديمي والمستشار الاقتصادي عبدالله بن ربيعان وجهة نظره في تغريدة له عبر تويتر، وأكد أن أسعار الشقق الكبيرة رغم ارتفاع سعرها إلا أنها ما زالت في المتناول للشباب الذي بدأ حياته للتو، موجهًا نصيحة للشباب بأخذ شقة تتناسب مع دخله وهو أسلم من الإيجار. قيمة الشقة: في المقابل، رأى معلقون أن المشكلة في قيمة الشقة كأصل، حيث يقوم الشاب بتقسيطها لمدة عشرين سنة ثم تصبح غير صالحة للسكن (ربما تصبح مشاكلها من حيث الصيانة كثيرة، يزداد عدد أفراد عائلته..) وعندها لا يستطيع بيعها أو ربما يبيعها بثمن بخس. وقال عبدالله مبارك الحربي: إن بعض الشركات المطورة تقدم شقة غرفها لا تكفي لثلاث قطط وسعرها فوق المليون ريال.. أشتري أرض كبيرة بأطراف المدينة بهذا السعر وأجلس بإيجاري حتى تصل الخدمات للأرض وأعمِّرها.. غير كذا كله هدر عمر لصالح البنك والمطور وتاجر التراب، بحسب قوله. ضيق المساحات: أما البتول فقالت: المصيبة الأكبر من ضيق المساحات في جدة معظم الغرف ما تدخلها الشمس وما فيها تهوية والمطبخ ودورات المياه ما لها شبابيك، يعني صحتك معرضة للخطر. من جهته، علق خالد الدعجاني: “الشقق تعدت أسعارها المليون والمساحة ١٥٠ متراً والشغل كرتوني والمطور البدائي وبدبل السعر والبنك يرفع الفائدة والقسط ٦٥٪ من الراتب على ٣٠ سنة وآخرتها متهاوش مع جارك على المصعد والنظافة ومواقف السيارات”. ثقافة جديدة: فيما اتفق عبدالعزيز السويل مع أن السكن في شقة ثقافة جديدة لكنها ربما تكون النمط المقبل، متابعًا: “اتحاد الملاك أو السكان ممارسة ممتعة جدًا ومفيدة. اشتريت شقة عندما كنت طالبًا في أمريكا، ودفعت عشرة آلاف دولار مقدمًا وكان القسط الشهري ألفًا وهو أعلى بقليل من إيجار مثلها. وبعد أربع سنوات استرجعت ما دفعته وتعلمت من الملاك الكثير. بالنسبة إلى سهام فقالت: “رأي غير موفق، آخذ شقة الآن وأسددها أقل شيء عشر سنوات ومعروف لا يقل سعر الشقة عن نصف مليون في المدن الكبيرة طبعًا ثلاث أو أربع غرف وصالة فقط والمدن الصغيرة لا يقل عن ٣٠٠ ألف الأمر الآخر الشخص يأخذ شقة ويضيق على أبنائه إذا عنده الآن ثلاث بعد كم سنة بيكون عنده سبعة أو أكثر ففين يوديهم”؟