شقيق خالد سامي يكشف سر إخفائه اسمه الحقيقي

كشف أحمد الدسيماني، شقيق الفنان خالد سامي، اسم الراحل الحقيقي وسبب اختياره لهذا الاسم الفني، إلى جانب الأيام الأخيرة في حياته ومعاناته مع المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية: إن الاسم الحقيقي لشقيقه، هو خالد حمد الدسيماني، واسمه الفني خالد سامي، مشيرًا إلى ان سبب اختياره لاسمه الفني، هو خوفه من غضب مشائخ عائلته لأنهم كانوا علماء في مكة.

كما كشف شقيق الراحل صفاته الإيجابية، مشيرًا إلى أن داخله كان خير من خارجه، حيث لم يكن يحمل في قلبه على أحد شيئًا، موضحًا: “تجد مهما زعله أحد يزعل في وقتها وبعد شوي ما عاد حد يهتم بالموضوع وينساه، ونسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته، كما أنه كان محبًّا للخير وحينما كان يسافر لأي مكان، سواء سياحة أو عمل فني يطلب منه أشتري له كتبًا أو مصاحف لتوزيعها.

كما تحدث شقيق الراحل خالد سامي عن بعض أعمال الخير التي كان يفعلها، مشيرًا إلى أنه كان يساعد طلاب المنح، كما طالب بإنشاء مطعم في الأحياء القديمة لإطعام من لا يجد قوت يومه.

الأيام الأخيرة بحياته:

وعن الأيام الأخيرة في حياة الراحل قال: “اتصل علي أول ما تعب وقال لي يصعب علي لبس الثوب فقلت له احتسب عند الله، وبعدها أصيب بنوبة وسقط وحينما ذهب إلى مستشفى جدة اكتشفوا معاناته من مشكلة في الكبد كما ظهر عنده مشكلة بالكلى فيما بعد، مشيرًا إلى أن الراحل في آخر أيامه كان يطلب منه أن يساعده على فعل الخير.

وودع الفنان خالد سامي، عالمنا الجمعة الماضية، بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 60 عامًا.

وقد أعلن ابنه تركي خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع “تويتر” إذ نعاه كاتبًا: “{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وادْخُلِي جَنَّتِي} ‏بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي. يا رب اربط على قلبي”.