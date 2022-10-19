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هناك أموال مهدرة

شكاوى لـ الصحة: تأخر في الرد ودواء ناقص

2022-10-19 الساعة 11:04
شكاوى لـ الصحة: تأخر في الرد ودواء ناقص
المواطن – الرياض

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شكا مواطنون من تأخر حساب خدمة العملاء بوزارة الصحة في الرد على استفساراتهم وعدم وجود بعض الأدوية. وقال مواطنون إن حساب خدمة العملاء عليه إشادات دون حديث عن نواقص في الأدوية وإهمال الرد على الأسئلة بالشهور.

أين الدواء؟

أحد المواطنين خاطب وزارة الصحة قائلًا: الكل في تويتر يمدحكم، أين الدواء بلميكورت غير متوفر في جدة في الصيدليات والمستشفيات، مضيفًا: نحن الآن في موسم الفيروسات التنفسية، أنتظر الإجابة. ورد مواطن آخر: هذا الدواء غير متوفر في جدة كلها وبحث عنه لمدة أسبوع بلا جدوى، موضحاً أنه حصل على دواء شراب بديل تقريبي، ولكن مفعوله لا يعادل الدواء الأساسي.

بدون رد

كما اشتكت مواطنة من عدم الرد عليها لأكثر من 3 أشهر، وقالت: التجاوب مع الشكاوى بدون رد منذ 3 أشهر أو أكثر رفعت بلاغ على عيادة خاصة تقاضوا أموال بدون علاج لأسناني تضررت بسببهم وما زالت العيادة تتقاضى أموالا من الآخرين دون أن تعالجهم والمشكلة مستمرة.

إهدار أموال

مواطن آخر شكا من إهدار الأموال المنفقة على قسم الشكاوى بوزارة الصحة ويراه بدون فائدة، وكتب يقول: هدر مالي على توظيف قسم الشكاوى لإسكات المواطنين، نشكو بدون إجابة، منتقداً الأوضاع في مستشفى الأمير محمد بالرياض المجمع الصحي الثاني خاصة قسم طوارئ التنفس بسبب الزحام وسط إصابات بكورونا والوضع حرج وسط وجود طبيب واحد وممرضة.
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