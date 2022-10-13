شكوى من تصوير معلمة الروضة للطالبات

أثارت امرأة تساؤلات الكثير من أولياء الأمور بحديثها عن مدى قانونية تصوير معلمة الروضة لابنتها وتداول صورها على قروب الواتساب الخاص بالروضة. وقالت المرأة في رسالة وجهتها إلى حساب اسأل محامي على تويتر:” بنتي بالروضة ومعلمتها تصورها و ترسلها بالقروب التابع للروضة و ما أخذت إذني من ناحيه تصوير بنتي هل بالنظام ممنوع تصوير الطفل وهل له عقوبة”. مسوغ نظامي الباحث في الشأن القانوني سعد بن ظافر الأحمري قال :” إذا كان هناك مسوغ نظامي أو بسبب الدراسة فلا هناك ما يمنع لكن إذا كان هذا التصوير لا يتعلق بالدراسة والتعليم فلك الحق في إقامة دعوى ضد هذه المعلمة استناداً على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”. توصية وقالت إحدى المتابعات إن: التصوير فقط بقروب الأمهات عشان توريك مثلاً عمل بنتك بالحروف أو مشاركتها مو منزلتها تويتر أو انستقرام بالعلن ذكريها بهاالش ، وإذا المعلمة صورت الاطفال وماصورت بنتك ( بطلب منك) وقتها بنتك بتزعل وتجيك تشكي إن ليه المعلمة ماتصورني زي صديقاتي “. اختيار لا إجبار فيما قالت إحدى الأمهات :” اللي اعرفه ان وقت التسجيل يوقعونك على أوراق روضة ولدي سوو كذا هل أسمح لهم بتصويره ونشره أم لا والاختيار لي أنا”. وتابعت : كما أنه في المناسبات يسألونا اللي مو حابه صور عيالها تنزل في مواقع التواصل نعطيهم خبر أما القروب ترا يرسلون الطلاب كلهم يعني وش فيها اذا ارسلت بنتك أكيد م بترسل لكل وحده خاص”.