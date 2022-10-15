#من_السعودية | محمد.. صاحب مزرعة يحكي قصته مع السياحة الريفية والزراعية التي أصبحت مجال هام وأحد مستهدفات رؤية 2030. #قناة_السعودية pic.twitter.com/PK8XRMqCCS — قناة السعودية (@saudiatv) October 14, 2022

أسسها الوالد

روى محمد صاحب إحدى مزارع العنب قصته مع السياحة الريفية والزراعية، التي أصبحت مجالًا هامًّا وأحد مستهدفات رؤية 2030.وقال صاحب المزرعة في تصريحات لـ”السعودية”: إن هذه المزرعة أسسها الوالد قبل أكثر من 60 عامًا، وعمل فيها فترة من الزمان. وأضاف العم محمد أن الأشجار التي زرعها الوالد ما زالت تثمر إلى الآن، وقام على توسعتها وزيادة حجم الإنتاج.