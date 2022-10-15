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#من_السعودية | محمد.. صاحب مزرعة يحكي قصته مع السياحة الريفية والزراعية التي أصبحت مجال هام وأحد مستهدفات رؤية 2030. #قناة_السعودية pic.twitter.com/PK8XRMqCCS— قناة السعودية (@saudiatv) October 14, 2022