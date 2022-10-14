صاحب مطعم يحقق 70 ألف ريال يوميًّا

فيديو | بمحض الصدفة .. قصة نجاح وإصرار 25 عاما..



من دخل 7 آلاف إلى 70 ألف ريال يوميا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dQL2zjPtV1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022

بداية التأسيس

كشف طلال، قصة تأسيسه سلسلة مطاعم شهيرة في المملكة، وكيف بدأ كـ صاحب مطعم بسيط ودخل قليل حتى أصبح صاحب أشهر سلسلة مطاعم ودخله 70 ألف ريال يوميًّا للفرع الواحد.وقال طلال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: “بدأنا قبل 26 عامًا، بافتتاح مطعم متواضع، ولكن بالتفاني وتقديم الشيء الصحيح، أصبح لدينا أشهر مطاعم في المملكة، وحصلنا على جائزة التميز السياحي 3 سنوات على التوالي لأول مرة في المملكة”. وعن كيفية تأسيسه أول فرع قال: “اقترح موظف عليّ أن أفتتح مطعمًا، قائلًا: أنت دائمًا تروح تأكل في المطاعم وتتأخر علينا في الدوام، سَوِّ لك مطعمًا واجلس فيه”.وأشار إلى أنه عندما افتتح أول فرع كان دخله يوميًّا 4 آلاف ريال، ثم أصبح وعمال المطعم يتصارعون حتى يصل الدخل 7 آلاف ريال، مشيرًا إلى أن دخل الفرع الواحد الآن يصل إلى 70 ألف ريال يوميًّا. وحرص طلال في نهاية حديثه على توجيه نصيحة للشباب الذي يريد العمل في التجارة، بأن يحرص على رضا والدته، ويختار الفكرة الصحيحة لمشروعه والمكان المناسب ويخلص في عمله.