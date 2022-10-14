صاحب مطعم يحقق 70 ألف ريال يوميًّا

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وقال طلال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: “بدأنا قبل 26 عامًا، بافتتاح مطعم متواضع، ولكن بالتفاني وتقديم الشيء الصحيح، أصبح لدينا أشهر مطاعم في المملكة، وحصلنا على جائزة التميز السياحي 3 سنوات على التوالي لأول مرة في المملكة”. وعن كيفية تأسيسه أول فرع قال: “اقترح موظف عليّ أن أفتتح مطعمًا، قائلًا: أنت دائمًا تروح تأكل في المطاعم وتتأخر علينا في الدوام، سَوِّ لك مطعمًا واجلس فيه”.
فيديو | بمحض الصدفة .. قصة نجاح وإصرار 25 عاما..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022
من دخل 7 آلاف إلى 70 ألف ريال يوميا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dQL2zjPtV1