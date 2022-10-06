صاروخ كوري شمالي جديد باتجاه اليابان

أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم، الخميس، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونج يانج قبل يومين صاروخاً آخر متوسط المدى فوق اليابان، في سابقة منذ 5 سنوات. تفاصيل الإطلاق ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن هيئة أركان الجيش في سيول قولها إن الشمال “أطلق صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق” الذي يعرف أيضاً باسم بحر اليابان. ووفقًا لقناة “العربية”، أكدت البحرية اليابانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا، فيما أوضحت دفاع طوكيو أن هذا الصاروخ حلق على ارتفاع 50 كيلومتر ولمسافة 800 كيلومتر. إنذار واحتماء وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الثلاثاء الماضي، صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. ودفع هذا الإطلاق غير المسبوق منذ 2017، طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء. تجارب غير مسبوقة وأجرت كوريا الشمالية خلال هذا العام سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى. في المقابل، أطلق الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي أمس الأربعاء صواريخ أرض-أرض بالستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر، وذلك ردّاً على تجربة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن كلاً من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلق صاروخين من طراز “أتاكامس” على أهداف وهمية في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان. وأوضح البيان أن إطلاق هذه الصواريخ البالستية القصيرة المدى جرى “لإصابة هدف وهمي بدقّة”.