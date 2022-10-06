Icon

14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف Icon متوسط العمرة خلال صفر 102 دقيقة Icon أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية  Icon الشورى يطالب بتمكين النساء والرجال من القرض المدعوم Icon الصحة: 155 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 124 Icon تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور Icon ولي العهد يطلق داون تاون السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن

صاروخ كوري شمالي جديد باتجاه اليابان

2022-10-06 الساعة 3:29
صاروخ كوري شمالي جديد باتجاه اليابان
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم، الخميس، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونج يانج قبل يومين صاروخاً آخر متوسط المدى فوق اليابان، في سابقة منذ 5 سنوات.

تفاصيل الإطلاق

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن هيئة أركان الجيش في سيول قولها إن الشمال “أطلق صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق” الذي يعرف أيضاً باسم بحر اليابان. ووفقًا لقناة “العربية”، أكدت البحرية اليابانية إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا، فيما أوضحت دفاع طوكيو أن هذا الصاروخ حلق على ارتفاع 50 كيلومتر ولمسافة 800 كيلومتر.

إنذار واحتماء

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الثلاثاء الماضي، صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. ودفع هذا الإطلاق غير المسبوق منذ 2017، طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.

تجارب غير مسبوقة

وأجرت كوريا الشمالية خلال هذا العام سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى. في المقابل، أطلق الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي أمس الأربعاء صواريخ أرض-أرض بالستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر، وذلك ردّاً على تجربة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن كلاً من الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلق صاروخين من طراز “أتاكامس” على أهداف وهمية في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان. وأوضح البيان أن إطلاق هذه الصواريخ البالستية القصيرة المدى جرى “لإصابة هدف وهمي بدقّة”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ليز تراس

السعودية اليوم
ضبط 591 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 591 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق

السعودية اليوم
شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية
كأس العالم

شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية

كأس العالم
ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه...
أخبار رئيسية

ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه...

أخبار رئيسية
أخضر الصالات يتجاوز اليابان
آخر الاخبار

أخضر الصالات يتجاوز اليابان

آخر الاخبار
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر...
السعودية اليوم

غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر...

السعودية اليوم
ترامب يطالب CNN بتعويض 475 مليونًا
العالم

ترامب يطالب CNN بتعويض 475 مليونًا

العالم
موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية
تقارير

موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه