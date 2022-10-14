Icon

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني Icon السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ستتوقف مبارياته لمدة شهرين بسبب المونديال

صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري

2022-10-14 الساعة 11:43
صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قال صالح الداود نجم نادي الشباب السابق: إن ناديي النصر والشباب سيكونان الأكثر تأثرًا بإيقاف مباريات دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة. وسوف تتوقف مباريات الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر.

تعليق صالح الداود

الداود قال خلال برنامج Round Up عبر قناة SSC: “الشباب سيتأثر بفترة التوقف بسبب مستواه العالي، والنصر أيضًا سيتأثر بسبب تصاعد مستواه مؤخرًا”. وأضاف: “أيضًا التعاون سيتأثر بفترة التوقف والأندية التي سوف تستفيد من التوقف هي الأندية من المركز السابع إلى المركز الأخير”.
هتان باهبري - الشباب والنصر
هتان باهبري – الشباب والنصر
وفي سياق آخر، يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في خطف صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل توقف منافسات دوري روشن لمدة 60 يومًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي بنهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل. مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين ستنطلق غدًا السبت بإقامة 3 مباريات، ثم إقامة خمس مباريات يوم الأحد المقبل، ثم يتوقف بعدها الدوري لمدة 60 يومًا ويعود منتصف ديسمبر المقبل. أصفر الرياض يمكنه خطف صدارة دوري روشن، في حال فاز على نادي الفيحاء في الجولة الثامنة بفارق هدفين مع خسارة الشباب أمام الخليج من أجل التواجد في المركز الأول بفارق الأهداف عن الليث.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030
السعودية اليوم

إنجازات المملكة الاستثنائية منذ انطلاق رؤية 2030

السعودية اليوم
زوج عروس الإسماعيلية يحال للجنايات
العالم

زوج عروس الإسماعيلية يحال للجنايات

العالم
الهلال يُعاني في غياب الفرج والدوسري
الرياضة

الهلال يُعاني في غياب الفرج والدوسري

الرياضة
تعادل مخيب لـ نيوكاسل ضد بورنموث
الرياضة العالمية

تعادل مخيب لـ نيوكاسل ضد بورنموث

الرياضة العالمية
مراكز الثقافة الإيرانية بأوروبا هدف مستتر للإرهاب
العالم

مراكز الثقافة الإيرانية بأوروبا هدف مستتر للإرهاب

العالم
المنتخب السعودي يُكرر رقمًا غائبًا من 2012
الرياضة

المنتخب السعودي يُكرر رقمًا غائبًا من 2012

الرياضة
أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية 
تقارير

أمريكا منزعجة من قوة السعودية النفطية 

تقارير
السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
تقارير

السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية

تقارير

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه