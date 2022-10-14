صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري

تعليق صالح الداود

قال صالح الداود نجم نادي الشباب السابق: إن ناديي النصر والشباب سيكونان الأكثر تأثرًا بإيقاف مباريات دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة. وسوف تتوقف مباريات الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر.الداود قال خلال برنامج Round Up عبر قناة SSC: “الشباب سيتأثر بفترة التوقف بسبب مستواه العالي، والنصر أيضًا سيتأثر بسبب تصاعد مستواه مؤخرًا”. وأضاف: “أيضًا التعاون سيتأثر بفترة التوقف والأندية التي سوف تستفيد من التوقف هي الأندية من المركز السابع إلى المركز الأخير”.وفي سياق آخر، يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في خطف صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل توقف منافسات دوري روشن لمدة 60 يومًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي بنهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل. مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين ستنطلق غدًا السبت بإقامة 3 مباريات، ثم إقامة خمس مباريات يوم الأحد المقبل، ثم يتوقف بعدها الدوري لمدة 60 يومًا ويعود منتصف ديسمبر المقبل. أصفر الرياض يمكنه خطف صدارة دوري روشن، في حال فاز على نادي الفيحاء في الجولة الثامنة بفارق هدفين مع خسارة الشباب أمام الخليج من أجل التواجد في المركز الأول بفارق الأهداف عن الليث.