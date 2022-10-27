صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

يُقدم مهاجم فريق الهلال، صالح الشهري أداء مميزًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال معسكره الحالي المقام في أبو ظبي.

صالح الشهري يتألق

وتعرض الشهري لإصابة بقطع في وتر القدم خلال مشاركته مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية في فنلندا أبريل الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يعود للمشاركة مؤخرًا.

وقرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، استدعاء صالح الشهري لقائمة الأخضر فور عودته للمشاركة، خاصة أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عانى هجوميًا طوال الفترة الماضية، وفشل في هز الشباك آخر 4 مباريات.

وأنعش صالح الشهري هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في التسجيل خلال مواجهتي مقدونيا الشمالية وألبانيا، ليُنهي الأزمة التي كان يُعاني منها الأخضر، ويفرض نفسه على التشكيلة قبل المشاركة بكأس العالم.

السعودية ضد ألبانيا

ولعب منتخب السعودية ضد ألبانيا بالأمس ضمن المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق شهر نوفمبر المقبل، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1/1.