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متألق مع نادي الفتح

صحيفة بيروفية تُشيد بـ فراس البريكان قبل المونديال

2022-10-22 الساعة 12:38
صحيفة بيروفية تُشيد بـ فراس البريكان قبل المونديال
المواطن - محمد سمعه

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يقدم اللاعب فراس البريكان أداءً مميزًا مع نادي الفتح مؤخرًا، كما يشارك بصفة مستمرة في مباريات المنتخب السعودي مؤخرًا تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأشادت صحيفة La Republica البيروفية بالمستوى الذي يقدمه البريكان، مما جعل وضع اللاعب البيروفي أليكس فاليرا في خطر مع النموذجي حيث لا يشارك بصفة أساسية.

أليكس فاليرا 

وكان أليكس فاليرا انضم لـ الفتح في صيف العام الحالي قادمًا من نادي ديبورتيفو لاكوابامبا البيروفي حتى عام 2025.

أليكس فاليرا
أليكس فاليرا

ولم ينجح فاليرا في إحراز أو صناعة أي أهداف في خمس مباريات شارك بها مع الفتح في دوري روشن السعودي للمحترفين.

فراس البريكان 

الصحيفة البيروفية أشارت إلى أن تألق فراس البريكان، يضع فاليرا في خطر حول الرحيل عن نادي الفتح، دون تقديم المنتظر منه، كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع تألق البريكان مع الأخضر السعودي بمونديال قطر المقبل.

وسجل البريكان حتى الآن 4 أهداف مع الفتح في دوري روشن منذ بداية الموسم الحالي.

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