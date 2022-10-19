صدارة فردية لـ10 لاعبين بدوري روشن

شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، ليتصدروا قوائم فردية مميزة بعد انتهاء الجولة الثامنة.
صدارة فردية
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الصدارة الفردية للاعبين بعد 8 جولات، ويتصدر نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور قائمة الهدافين بـ6 أهداف.
ويُعد الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو الأكثر صناعة للأهداف برصيد 5 أهداف، ويتصدر مواطنه أندرسون تاليسكا، نجم النصر، قائمة الأكثر تسديدًا بـ32 تسديدة، ويُعتبر نجم الشباب، كريستيان جوانكا الأكثر صناعة للفرص بـ23 فرصة.
ولعب نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر 70 عرضية في دوري روشن السعودي، وقام نجم الهلال، علي البليهي بـ541 تمريرة، فيما يُعد زميله البيروفي أندريه كاريلو الأكثر تمريرًا في ملعب الخصم بـ301 تمريرة.
ويُعتبر مدافع نادي الباطن، ماوريسيو أنتونيو هو الأكثر استخلاصًا بـ62 كرة، وبلغت نسبة تصديات حارس مرمى الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو 90%، ويتصدر حارس العدالة، ميلان مياتوفيتش قائمة الأكثر تصديًا بـ28.
توقف دوري روشن
وتوقفت منافسات الدوري بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر، نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.