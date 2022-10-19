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بعد مرور 8 جولات

صدارة فردية لـ10 لاعبين بدوري روشن

2022-10-19 الساعة 6:34
صدارة فردية لـ10 لاعبين بدوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، ليتصدروا قوائم فردية مميزة بعد انتهاء الجولة الثامنة.

صدارة فردية

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الصدارة الفردية للاعبين بعد 8 جولات، ويتصدر نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور قائمة الهدافين بـ6 أهداف.
كارلوس جونيور
كارلوس – المصدر @SPL
ويُعد الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو الأكثر صناعة للأهداف برصيد 5 أهداف، ويتصدر مواطنه أندرسون تاليسكا، نجم النصر، قائمة الأكثر تسديدًا بـ32 تسديدة، ويُعتبر نجم الشباب، كريستيان جوانكا الأكثر صناعة للفرص بـ23 فرصة.
تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC
ولعب نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر 70 عرضية في دوري روشن السعودي، وقام نجم الهلال، علي البليهي بـ541 تمريرة، فيما يُعد زميله البيروفي أندريه كاريلو الأكثر تمريرًا في ملعب الخصم بـ301 تمريرة.
فيصل فجر
فيصل فجر
ويُعتبر مدافع نادي الباطن، ماوريسيو أنتونيو هو الأكثر استخلاصًا بـ62 كرة، وبلغت نسبة تصديات حارس مرمى الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو 90%، ويتصدر حارس العدالة، ميلان مياتوفيتش قائمة الأكثر تصديًا بـ28.
كيم سيونج جيو
كيم سيونج – المصدر spl

توقف دوري روشن

وتوقفت منافسات الدوري بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة يوم 16 أكتوبر، نظرًا لانشغال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في المونديال، على أن يعود يوم 15 ديسمبر.
دوري روشن السعودي
شعار البطولة – المصدر @SPL
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