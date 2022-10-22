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خام برنت يسجل 1.2 بالمئة

صعود أسعار النفط عند التسوية

2022-10-22 الساعة 10:04
صعود أسعار النفط عند التسوية
المواطن - متابعة

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صعدت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، إذ طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأمريكي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود.

صعود العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولار للبرميل.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملات الجمعة مرتفعًا 54 سنتًا، أي 0.6 بالمئة، إلى 85.05 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت اثنين بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7 بالمئة.

حظر يلوح بالأفق

ويكتسب الخام دفعة من حظر يلوح في الأفق للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلًا عن خفض تكتل أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وأدى تأرجح الدولار الأمريكي، والذي عادة ما يتحرك عكسيًا مع أسعار النفط، إلى تقلب أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الخميس بعد أن ذكرت بلومبرج أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار من عشرة أيام إلى سبعة. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين حتى الآن.

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