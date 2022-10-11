صقران بـ131 ألفًا في مزاد الصقور

أقيمت – اليوم- الليلة السادسة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض). مزاد الصقور: وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ 131 ألف ريال، إذ انطلق المزاد بالصقر الأول “قرناس شاهين” طرح غرب حفر الباطن للطواريح صبح بن مطر الجميلي، وفايز بن مهيدي الجميلي، ومطر بن مداد الماجدي، وفليح بن صالح الباقي، وعلي بن فلاج البناقي، وتم بيعه بمبلغ 61 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني “فرخ شاهين” طرح العويقلية للطواريح بدر بن سالم العنزي، وعبدالله بن رمضان العنزي، وسلطان بن عبدالرحمن الشمري، وتم بيعه بمبلغ 70 ألف ريال. وعقب المزاد أجرى النادي سحباً على جهاز تتبع للصقور، وفاز به الصقار بندر بن شايم العنزي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي. مزايا للطواريح: ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم. وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.