صندوق الاستثمارات يعرض شراء 51 % من أسهم توال

أعلنت مجموعة stc عن تلقيها عرضًا غير ملزم من قبل صندوق الاستثمارات العامة لشراء ما نسبته 51% من شركة أبراج الاتصالات “توال” المملوكة بالكامل لمجموعة stc، بتقييم إجمالي بمبلغ 21,94 مليار ريال.

أبراج الاتصالات

ويتوافق العرض مع إستراتيجية المجموعة المتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول إستراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابعة، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد: “المجموعة مستمرة في تحقيق إستراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصول المجموعة عبر زيادة وتنويع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليًا ودوليًا من خلال الاستثمار في كيانات رائدة في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي”.

عرض صندوق الاستثمارات

وأوضح أن العرض يتوافق مع التوجهات العالمية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن المجموعة مستمرة في العمل لبناء وتطوير البنية الرقمية الموثوقة لتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا والإسهام في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، حيث ستنعكس على تعزيز الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر”.

الجدير بالذكر أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم ومشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأي شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.