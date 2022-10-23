صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم رجالها

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نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعلق ابن مساعد على الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم رجالها.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنبه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذًا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدًا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.