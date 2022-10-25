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صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة الشمس

2022-10-25 الساعة 3:23
صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة الشمس
المواطن - متابعة

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وثقت صور الكسوف الجزئي التي التقطها مركز الفلك الدولي ظهور ألسنة اللهب على حافة الشمس السفلى.

ذروة الكسوف

ونشر المركز عددًا من الصور وعلق عليها بالقول: مع وصول الكسوف إلى ذروته في أبوظبي، صورة للكسوف من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وتظهر على حافة الشمس السفلى العديد من ألسنة اللهب. وصورة أخرى تبين البقع الشمسية.

كسوف الشمس

وتشهد الكرة الأرضية اليوم، كسوفًا جزئيًا للشمس، وتم مشاهدته في معظم الوطن العربي، وأوروبا، وغرب آسيا، وشمال شرق إفريقيا، وهو الكسوف الثاني والأخير لسنة 2022م.

 

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و 4 دقائق ما بين 11:58 صباحًا و 04:02 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو كسوف جزئي عميق، حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 82% بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

مراحل متفاوتة

وقال: محليًا ستشهد كامل مناطق المملكة كسوف الشمس الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، حيث ستحظى المنطقة الوسطى، والشمالية الشرقية، وشرق المملكة، بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى، وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر، و 03:50 عصرًا.

 

وأفاد المهندس أبو زاهرة أن الكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يكون جزء فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر، ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أُزيل منها، وخلال مثل هذا الكسوف يكون شبة ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6% أكبر من المتوسط، وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف، ولكن هذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.

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