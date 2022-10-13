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انتهاكات الهندوس ضد المسلمين تتواصل

ضابط شرطة هندوسي يهدد المسلمين بدفنهم

2022-10-13 الساعة 6:47
ضابط شرطة هندوسي يهدد المسلمين بدفنهم
المواطن - الرياض

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هدد ضابط شرطة هندي المسلمين بالدفن وهدم منازلهم بالجرافات، وذلك بعد خلاف نشب أثناء مرور موكب احتفال ديني هندوسي رفض منظموه خفض صوت الموسيقى أمام مسجد في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند. ونشرت أحد المواقع الهندية، مقطع فيديو للضابط الهندي وهو يهدد المسلمين متوعدًا إياهم بالعقاب عقب انتهاء الاحتفال الديني. وتعقيبا على الفيديو انتقد رواد مواقع الاجتماعي، ما حدث من اضطهاد للمسلمين في الهند، مطالبين الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات ومن بينها عدم استقدام عمالة هندوسية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الخطابات التحريضية ضد المسلمين في الهند.
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