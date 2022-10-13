ضابط شرطة هندوسي يهدد المسلمين بدفنهم

Location: Sultanpur, Uttar Pradesh



A police officer spoke infront of a big Hindu crowd and threatened violence against Muslims, including bulldozing of their homes.



The speech was made after a clash between two communities over the loud DJ music infront of a mosque. pic.twitter.com/k5w65YwrAU — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 12, 2022

هدد ضابط شرطة هندي المسلمين بالدفن وهدم منازلهم بالجرافات، وذلك بعد خلاف نشب أثناء مرور موكب احتفال ديني هندوسي رفض منظموه خفض صوت الموسيقى أمام مسجد في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند.ونشرت أحد المواقع الهندية، مقطع فيديو للضابط الهندي وهو يهدد المسلمين متوعدًا إياهم بالعقاب عقب انتهاء الاحتفال الديني. وتعقيبا على الفيديو انتقد رواد مواقع الاجتماعي، ما حدث من اضطهاد للمسلمين في الهند، مطالبين الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات ومن بينها عدم استقدام عمالة هندوسية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الخطابات التحريضية ضد المسلمين في الهند.