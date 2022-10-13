ضابط شرطة هندوسي يهدد المسلمين بدفنهم

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ونشرت أحد المواقع الهندية، مقطع فيديو للضابط الهندي وهو يهدد المسلمين متوعدًا إياهم بالعقاب عقب انتهاء الاحتفال الديني. وتعقيبا على الفيديو انتقد رواد مواقع الاجتماعي، ما حدث من اضطهاد للمسلمين في الهند، مطالبين الدول الإسلامية باتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات ومن بينها عدم استقدام عمالة هندوسية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الخطابات التحريضية ضد المسلمين في الهند.
Location: Sultanpur, Uttar Pradesh— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) October 12, 2022
A police officer spoke infront of a big Hindu crowd and threatened violence against Muslims, including bulldozing of their homes.
The speech was made after a clash between two communities over the loud DJ music infront of a mosque. pic.twitter.com/k5w65YwrAU