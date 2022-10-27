ضبط شخص سرق أجهزة من مرافق عامة

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، من القبض على شخص لسرقته أجهزة إلكترونية من مرافق عامة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية أنه جرى ضبط مواطن سرق أجهزة إلكترونية من مرافق عامة تمت استعادتها.

وأكد الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.