ضبط شخص لامتهانه العملة الوطنية

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى يتضمن، إساءة وامتهانًا لـ العملة الوطنية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.