ضبط شخص لامتهانه العملة الوطنية

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، على مواطن وثق ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى يتضمن، إساءة وامتهانًا لـ العملة الوطنية.

إيقافه:

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.