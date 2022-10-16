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منهم مقيم يتسول داخل مسجد

ضبط عدد من المتسولين بـ الشرقية

2022-10-16 الساعة 10:38
ضبط عدد من المتسولين بـ الشرقية
المواطن - الرياض

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تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين.

تفاصيل الضبط

وهذه المرة كانت في المنطقة الشرقية، إذ تم رصد عدد من المتسولين يمارسون التسول بطرق مختلفة، فتم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية كان يتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد. ومن أمام أحد المحلات التجارية، تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول واستعطاف المتسوقين، كما تم ضبط مواطنة تتسول بشكل مباشر مستعطفة المارة لاستغلالهم. وتم رصد وضبط مواطن آخر قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

الإبلاغ عن المتسولين

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة. وأكد الأمن العام، في وقت سابق، أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.
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