ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك

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وفي منطقة تبوك تم رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول عند إحدى محطات الوقود، كما تم ضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة أمام أحد الجوامع، إلى جانب رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من مرتادي الأماكن العامة. وجدد الأمن العام، أمس، التأكيد على أهمية الإبلاغ عن المتسولين فورًا في كافة مناطق المملكة، مؤكدًا أن التسول واجهة لجمع الأموال لغايات غير مشروعة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة تبوك.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/v4pwMJVhPx— الأمن العام (@security_gov) October 2, 2022