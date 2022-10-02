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أحدهم تسول من مرتادي الأماكن العامة

ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك

2022-10-02 الساعة 9:58
ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك
المواطن - الرياض

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تواصل الجهود الأمنية جهودها المستمرة في مختلف مناطق المملكة، لرصد وضبط المتسولين. وفي منطقة تبوك تم رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول عند إحدى محطات الوقود، كما تم ضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة أمام أحد الجوامع، إلى جانب رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول من مرتادي الأماكن العامة. وجدد الأمن العام، أمس، التأكيد على أهمية الإبلاغ عن المتسولين فورًا في كافة مناطق المملكة، مؤكدًا أن التسول واجهة لجمع الأموال لغايات غير مشروعة.

رقم الأمن العام:

ودعا الأمن العام الجميع إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع تأكيد أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.  
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