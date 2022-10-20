ضبط عدد من المتسولين بمنطقة عسير

ضبطت الجهات الأمنية في منطقة عسير، اليوم الخميس، عددًا من المتسولين في العديد من الأحياء.

ضبط عدد من المتسولين

وفي التفاصيل، تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية يرافقها طفلة امتهنت التسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.

وتم أيضًا ضبط مقيمة من الجنسية السورية أيضًا قامت بالتسول بشكل مباشر.

كذلك تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنغلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، قام بالتسول بطريقة مباشرة، وفي إحدى محطات الوقود، تم رصد مواطن قام بالتسول من قائدي المركبات.