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جهود مستمرة لرصدهم

ضبط متسولين في الشمالية 

2022-10-12 الساعة 12:57
ضبط متسولين في الشمالية 
المواطن - الرياض

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تبذل الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة جهودًا مستمرة لرصد وضبط المتسولين.

رصد المتسولين:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الاثنين، أكد خلاله أنه تم ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، حيث تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات، فضلًا عن رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات لدى إشارات المرور.

تسول غير مباشر:

كما رصدت الجهات الأمنية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، بعد قيامهما بالتسول بشكل غير مباشر من قائدي المركبات. ودعت الجهات الأمنية المواطنين، إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911، في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، وقالت: إن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا، ومعًا نكافح التسول.
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