ضبط متسولين في الشمالية 

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📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية.— الأمن العام (@security_gov) October 11, 2022
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/3yYeEt17jR