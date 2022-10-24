ضبط مقيم بحوزته قات ومبلغ مالي

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ضبطت فرق الدوريات السرية بأمن الطرق، مقيمًا يمنيًّا بحوزته حزمة من القات المخدر ومبلغ 130 ألف ريال.
وذكر سناب الداخلية أن هذا جاء خلال إحدى نقاط الضبط الأمني، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقيم.