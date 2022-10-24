ضبط مقيم بحوزته قات ومبلغ مالي

#الديوان_الملكي: خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة سمو #ولي_العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وقد وجه ـ حفظه الله ـ بإنابة سمو وزير الخارجية



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