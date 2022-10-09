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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط مقيم لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود

2022-10-09 الساعة 12:56
ضبط مقيم لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة على مقيم من الجنسية التشادية لنقله في مركبة يقودها (6) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهن إلى النيابة العامة.

جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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