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قاما بتخزينها وتفحيمها بمكة

ضبط مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار

2022-10-21 الساعة 11:11
ضبط مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من (200) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (700) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفَين والكميات المضبوطة للجهات المختصة.

عقوبة قطع الأشجار:

كما أكد أن قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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