ضبط مواطن آوى 9 مخالفين في جازان

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قبضت دوريات شرطة محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان على مواطن لإيوائه (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل منزل يملكه، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمنطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.