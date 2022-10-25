ضبط مواطن بحوزته 252 كجم من القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (252) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.