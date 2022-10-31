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يواجه السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال

ضبط مواطن لنقله 7 مخالفين في الباحة

2022-10-31 الساعة 4:50
ضبط مواطن لنقله 7 مخالفين في الباحة
المواطن - واس

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قبض مركز الضبط الأمني بناوان التابع لشرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن لنقله في مركبته (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ثم نُقِلوا إلى النيابة العامة.

نظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جريمة كبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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