ضبط 109420 منتج مبيد غير مسجل بجدة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصد منتجات مبيد صحة عامة غير مسجلة تباع بمحل خردوات في مدينة جدة.

تفاصيل الضبط

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن كمية منتجات المبيد غير المسجلة بلغت 109420 مغلفًا بإجمالي وزن حوالي 6072 كجم.

وأشارت إلى أنه تم ضبط وحجز المنتجات وإكمال الإجراءات النظامية جارٍ بحق المنشأة.