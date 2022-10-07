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للصيد في مناطق محمية دون تصريح

ضبط 16 مواطنًا خالفوا نظام البيئة

2022-10-07 الساعة 7:19
ضبط 16 مواطنًا خالفوا نظام البيئة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم (6) بنادق رش من نوع (شوزن)، (11) بندقية هوائية، و(4,870) ذخيرة، و(74) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

نظام البيئة:

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

حماية الحياة الفطرية:

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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